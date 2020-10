Portugal exportou 100 milhões de euros em máscaras sociais desde início da pandemia

"O ano de 2020 está a ser penoso para as exportações do têxtil e vestuário, que registaram uma quebra homóloga de 15,2% nos primeiros sete meses do ano, mas o cenário seria muito pior se as empresas não se tivessem reconvertido para produção e exportação de máscaras e outros equipamentos de proteção contra a covid-19", refere o Jornal de Notícias na sua edição deste domingo.

"As empresas portuguesas de têxtil e vestuário exportaram, desde o início da pandemia, cerca de 100 milhões de euros em máscaras sociais reutilizáveis", acrescenta.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) tratados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) para o Jornal de Notícias demonstram que maio foi o mês em que as empresas mais faturaram com a exportação de máscaras. "Mas os descartáveis da Ásia são uma ameaça".