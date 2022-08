Preços na produção industrial na Alemanha disparam 37,2% em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os preços na produção industrial na Alemanha aumentaram 5,3% em julho, face ao mês anterior e registaram um crescimento homólogo de 37,2%, o que constitui a maior subida de sempre, anunciou esta sexta-feira o Departamento Federal de Estatística.Está-se perante o "maior aumento de sempre" dos preços na produção industrial na Alemanha, refere o organismo oficial alemão em comunicado, adiantando que o ano em que este indicador começou a ser publicado remonta a 1949.Em junho, o índice de preços na produção industrial apresentou um aumento homólogo de 32,7%, enquanto em maio a subida foi de 33,6%, adianta.Em termos mensais, o índice geral subiu 5,3% em julho deste ano, sendo que se trata também do maior aumento de sempre em relação ao mês anterior.O principal responsável pelo aumento dos preços na produção industrial, em julho, foi a subida dos preços da energia.Além disso, os preços também subiram significativamente no caso dos bens intermédios (+19,1%) e dos bens de capital (+8,0%).No mesmo sentido, surgem os bens de consumo duradouros e não duradouros com aumentos de 10,9% e 16,2%, respetivamente.Os preços na produção industrial na maior economia da Europa estão a subir à medida que os custos de energia prosseguem a sua escalada devido à guerra na Ucrânia.