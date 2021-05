Produção automóvel cresceu 42% entre janeiro e abril, mas continua aquém do pré-pandemia

O relatório hoje divulgado pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP) indica que entre janeiro e abril deste ano a produção automóvel aumentou 42% relativamente ao mesmo período de 2020, num total de 111.409 veículos produzidos. Apesar desta melhoria, este volume de produção fica ainda assim aquém em 9,5% da produção automóvel registada nos primeiros quatro meses de 2019, ano em que não eclodira ainda a pandemia.





Quanto ao mês de abril, foram produzidos no país 27.527 veículos, um aumento exponencial de 2.123,5% relativamente ao mesmo mês do ano passado, período em que as fábricas estiveram sem produzir devido à crise pandémica, fazendo de abril de 2020 o pior mês para o setor da produção automóvel desde 2005.





Também neste caso a produção de abril último fica 3,8% abaixo do volume de produção conseguido no mesmo mês de 2019.





Os dados reportados pela ACAP mostram ainda que a quase totalidade (98,3%) dos veículos produzidos em Portugal foram canalizados para o mercado externo, confirmando o peso do setor automóvel para as exportações portuguesas.





O mercado europeu absorver o essencial dessas exportações (86,5%), sendo a Alemanha (14,9%), a Itália (14,4%), a França (14,3%) e a Espanha (11,7%) os países que mais importaram os veículos fabricados em território nacional.





Durante o mês de abril, foram montados 24 veículos pesados, incluindo os tipos de passageiros e de mercadorias, valor que configura um aumento de 100% face ao período homólogo. Ainda assim, se comparado com abril de 2019, representa uma quebra de 91,9%.