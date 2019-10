Produção da indústria portuguesa cai mais do dobro da Europa

A produção industrial em Portugal caiu 4,6% em agosto, face ao mesmo mês do ano passado, o que é mais do dobro da descida registada no conjunto dos países da União Europeia.





De acordo com os dados revelados esta segunda-feira, 14 de outubro, pelo Eurostat, a produção das fábricas do bloco regional caiu 2% em agosto, acelerando uma tendência negativa que é observável desde o início do verão, com diminuições homólogas de 1,8% em junho e 1,2% em julho.