Também o agrupamento de bens de investimento deu um contributo positivo para este desfecho, com uma variação homóloga de 5,1%, que compara com os 2,2% em outubro.



No entanto, os bens de consumo e os bens intermédios apresentaram contributos negativos, com variações de -5,7% e -1,6%, respetivamente.



Em termos mensais, o índice de produção industrial registou uma variação de -0,6% em novembro, face aos 3% em outubro.



O índice de produção industrial mede o pulso às variações do volume da produção em intervalos curtos e regulares. O INE refere que os índices são obtidos a partir do inquérito mensal à produção industrial, realizado por formulário eletrónico, junto de unidades estatísticas selecionadas a partir das empresas sediadas no território nacional.

O índice de produção industrial em Portugal teve um aumento homólogo de 0,2% em novembro deste ano, anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE), nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro. Este foi a primeira vez em seis meses em que a produção melhorou.Segundo o INE, o agrupamento de Energia apresentou o contributo mais influente para a variação positiva do índice agregado, com uma taxa de variação homóloga de 10,3%, face aos 1,1% no mês anterior.