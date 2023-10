Produção industrial cai 4% em agosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A produção industrial caiu 4% em agosto, em comparação com o mesmo mês de 2022. Em termos mensais também se registou uma queda, ainda que menos acentuada: -2,8% em relação a julho, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Excluindo o agrupamento de energia, esta variação foi de -5,2% (-3,3% no mês precedente). A taxa de variação da secção das indústrias transformadoras situou-se em -5,5% (-4,0% em julho). O índice agregado apresentou um crescimento mensal de 0,7% (0,6% no mês anterior)", detalha o INE.





