Produção industrial na Zona Euro afunda 13% em março

No mês que marcou o início das medidas de confinamento na maioria dos países europeus, a produção industrial sofreu uma queda violenta, com o encerramento de grande parte da atividade económica.





Segundo os dados revelados esta quarta-feira, 13 de maio, pelo Eurostat, a produção industrial na Zona Euro caiu 12,9% em março, face ao mesmo mês do ano passado, enquanto na União Europeia desceu 11,8%.





"Em março de 2020, as medidas de contenção da covid-19 amplamente adotadas pelos Estados-membros tiveram um impacto significativo na produção industrial", refere o Eurostat, acrescentando que, face a fevereiro, a descida foi de 11,3% na Zona Euro e de 10,4% na União Europeia.





Em termos homólogos, a produção de bens duradouros caiu 24,2%, de bens de capital 21,5%, de bens intermédios 11,8% e de energia 6,7%. No que respeita aos bens de consumo não duradouro a descida foi mais ligeira, de 0,8%.





Entres os Estados-membros da UE para os quais existem dados, as maiores quedas foram observadas no Luxemburgo (-32,7%), Itália (-29.3%) e Eslováquia (-19.6%), enquanto os maiores aumentos aconteceram na Irlanda (+25.3%), Malta (+5.7%) e Finlândia (+2.8%). Em Portugal, a queda foi de 7,2%, cerca de metade da média dos parceiros do euro.





Em termos mensais, Portugal também registou uma quebra menos acentuada (-8,3%) do que a média dos Estados-membros, num mês em que se destacaram as quedas de Itália (-28.4%), Eslováquia (-20.3%) e França (-16.4%).