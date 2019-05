Volume de negócios da Indústria com a maior quebra desde 2016

O índice de volume de negócios da indústria caiu, em março, 2,5% quando comparado com o mesmo período do ano passado, revelou esta quinta-feira, 9 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta é a queda mais pronunciada desde outubro de 2016 e reflete uma descida de 12,7% da energia. O segmento de bens de consumo também registou uma descida de 2,3%. Já os bens intermédios e os bens de investimento continuaram a crescer, ainda que a um ritmo inferior.

Este desempenho do índice geral é justificado pelo comportamento do mercado nacional, onde o índice do volume de negócios encolheu 5%, acentuando a queda já verificada em fevereiro (1%). Já o mercado externo aumentou 1%, o que representa uma travagem face aos meses anteriores. E em ambos os casos é a energia que mais se destaca, com quedas de 10,7%, no mercado nacional, e de 26,3% no internacional.

Já o primeiro trimestre fica marcado por uma travagem acentuada. O índice de volume de negócios da indústria aumentou 0,4%, o que compara com um aumento de 2,2% registado no trimestre anterior.

"Em termos homólogos, os índices de emprego e de remunerações apresentaram aumentos de 1,2% e 3,0%, enquanto o índice de horas trabalhadas diminuiu 2,2%", revela o INE.