Agência Lusa alvo de novo ataque informático

"A Lusa está a ser alvo de um ataque informático, o que está a causar indisponibilidade do serviço interna e externamente", lê-se numa nota da Direção de Informação da Lusa, enviada à redação.Segundo a mesma nota, os técnicos estão a avaliar o problema "e a tentar encontrar uma solução".Em 14 de maio, o presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira, afirmou, em comunicado, que a agência estava a sofrer um ataque informático, que causava "uma continuada instabilidade do serviço".Na altura, Joaquim Carreira adiantou que o incidente já tinha sido comunicado às autoridades.Dois dias depois, num comunicado enviado aos trabalhadores, o presidente do Conselho de Administração precisou que o ciberataque em causa visa a "instabilidade do serviço" ou até mesmo "indisponibilidade total", garantindo que, até à data, os clientes não tinham sido afetados.Naquele fim de semana, registou-se uma diminuição do nível de ataques, considerando a sua frequência e dimensão."O facto de ter havido uma diminuição não significa que não existam futuros ataques, dado que o padrão dos mesmos é muito errático e imprevisível", alertou, na altura, o gestor.