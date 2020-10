Assinatura do Negócios com desconto de 50% no Dia das Compras na Net

A Cofina volta a estar presente no do Dia das Compras na Net, promovida pela ACEPI e que se realiza no dia 23 de outubro 2020.



Negócios 09:00







Assine já 1€/1 mês



... A ACEPI realiza esta sexta-feira, 23 de outubro, o Dia das Compras na Net. A Cofina volta a estar presente no evento com uma campanha de descontos nas assinaturas digitais de várias das suas publicações: Negócios Premium, Record Premium, CM+, SÁBADO Digital e TV Guia Digital. A assinatura digital anual do Negócios pode ser subscrita com um desconto de 50% das 00h às 23h59 de 23 de outubro. link para aqui https://www.jornaldenegocios.pt/assinaturas/compra/assinatura_anual_com_50_desconto

Assinatura do Negócios com desconto de 50% no Dia das Compras na Net









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.