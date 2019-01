DR BCE

Cada euro investido em publicidade gera 4,39 euros no produto interno bruto (PIB) português, representando 1,3% da riqueza nacional, segundo o estudo sobre o impacto da publicidade apresentado esta quarta-feira, 30 de janeiro, pela Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN).Este estudo, inédito, sobre o impacto do setor publicitário em Portugal, foi desenvolvido pela Deloitte, e pretende mostrar o seu valor para a economia portuguesa.De acordo com o estudo "Impacto da Publicidade", "cada euro investido em publicidade gera 4,39 euros" no PIB e gera 51.250 empregos, "1,1% de todo o emprego em Portugal".Deste total, 18% corresponde a emprego direto desenvolvido na produção de publicidade, 6% em emprego colateral nos media gerado pela publicidade e a maioria (76%) corresponde aos postos de trabalho criados ao longo da cadeia de valor atribuível a esta atividade.Os empregos gerados são de "qualidade", aponta o estudo, referindo que o salário médio anual do setor de media e publicidade é de 18.350 euros, o que compara com 15.655 euros do salário médio nacional.O estudo refere também que a publicidade é responsável por 287 milhões de euros em receitas fiscais.A publicidade "incentiva a concorrência, informa os consumidores e aumenta a escolha", como também "acelera a inovação", incentivando a "ser melhor que a concorrência" e a criar "produtos e serviços diferenciados", referem as conclusões do trabalho.Financia ainda os media e os serviços de Internet, "permitindo que sejam utilizados de forma gratuita ou a custos reduzidos", segundo a mesma fonte.Além disso, "apoia o cinema independente, através de uma taxa sobre a exibição publicitária e subscrição de serviços de televisão recolhida pelo ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual] em cerca de 18 milhões de euros".