CMTV abre o ano a crescer mais de 30%

A CMTV lidera o consumo de televisão no cabo pelo 25º mês consecutivo.

A televisão do Correio da Manhã liderou no mês de janeiro sobre toda a concorrência, mês durante o qual registou 4% de share médio, e 79 mil espectadores por minuto, em cada dia do mês.





Este resultado representa um crescimento de 33% em relação a janeiro do ano passado, quer em share, quer em audiência média.