Com este resultado, prossegue a subida da CMTV, que no mês de Janeiro subiu 33% em relação ao período homólogo do ano anterior.

Trata-se do melhor resultado de sempre em rating diário. Num dia marcado pelo dérbi, pelo jogo do Porto em Guimarães e pela tentativa de rapto de um bebé no hospital de S. João, no Porto, a CMTV obteve um share diário de 5,4%, contra 1,8% da SIC Notícias, e 1,5% da TVI24.



Com este resultado, prossegue a subida da CMTV, que no mês de Janeiro subiu 33% em relação ao período homólogo do ano anterior.



Todos os dados são da GFK.

A CMTV obteve o melhor resultado de sempre em número de espectadores em média por minuto num só dia.A cada minuto do dia deste domingo, 124 mil e 180 pessoas estiveram, em permanência, a assistir à CMTV.