Em janeiro, a CMTV registou um share médio de 4,2% e uma audiência média de cerca de 86 mil espetadores, o que representa um crescimento de 9% quando comparado com janeiro do ano passado.



A CMTV liderou o consumo televisivo no cabo em todos os dias do mês, e lidera há 37 meses consecutivos.



A SIC Notícias continua a ser o segundo canal de informação, com 1,9% de share médio mensal em janeiro. A TVI 24 continua no último lugar do pódio, com 1,5% de share em janeiro.



A CMTV está no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não é emitida na TDT.

A CMTV fechou o primeiro mês do ano de 2020 com um crescimento de 16% no horário nobre, quando comparado com o período homólogo do ano passado. Em média, em cada minuto do horário nobre, entre as 19 horas e a 1 da manhã, a CMTV tem mais de 156 mil espectadores.O horário nobre é o período com maior consumo televisivo e o mais caro sob o ponto de vista comercial. Também o share médio diário regista uma subida assinalável em relação ao período homólogo do ano passado.