CMTV sobe 17% e lidera a informação há 62 meses consecutivos

liderou o mercado de informação nacional do cabo no mês de fevereiro.Uma liderança que leva já 5 anos e 2 meses consecutivos sem qualquer interrupção.Com efeito, o canal doregistou um share médio mensal de 4,9%,, contra 2,9%% do canal CNN e 2,5% da SIC Notícias. A RTP3 teve 0,6% de share médio mensal.Este share médio representa uma audiência média de 104600 espectadores que assistem à emissão da CMTV a cada minuto do dia, contra pouco mais de 63 mil no CNN.Os números daem fevereiro representam um crescimento de 16,6% em relação ao período homólogo do ano passado.Também no horário nobre aé líder entre os canais de informação nacional.é emitida no canal 8 de todas as plataformas do cabo, mas ainda não está na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.