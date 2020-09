A Cofina pauta a sua atuação "pelo cumprimento escrupuloso das exigências legais e regulatórias que lhe são aplicáveis", disse hoje à Lusa fonte oficial, um dia depois de o empresário Mário Ferreira ter apresentado uma queixa contra o grupo.O empresário Mário Ferreira, acionista da Media Capital, com 30,22% do capital do grupo, entregou na segunda-feira uma queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra o grupo Cofina, pelo ataque que considera lhe está a ser feito."A Cofina, sendo um grupo admitido à negociação em bolsa e que atua num setor objeto de apurada regulação e visibilidade social, encontra-se sujeita a um permanente escrutínio no exercício da respetiva atividade", começou por referir fonte oficial da dona do Correio da Manhã, Jornal de Negócios, Record, Sábado, entre outros meios.Segundo a mesma fonte, "neste enquadramento, a Cofina pauta a respetiva atuação pelo cumprimento escrupuloso das exigências legais e regulatórias que lhe são aplicáveis, seguindo sempre as diretrizes das autoridades competentes"."Conforme é do conhecimento público, a Cofina anunciou uma oferta pública de aquisição sobre a Media Capital, que se encontra atualmente a correr os seus termos, e no âmbito da qual a Cofina obteve já autorização da ERC e a não oposição da Autoridade da Concorrência", prosseguiu a mesma fonte."Esta oferta enquadra-se no objetivo da Cofina de, por via da integração no respetivo grupo, promover o desenvolvimento empresarial da Media Capital, valorizando-a enquanto meio de comunicação de elevado interesse público", rematou fonte oficial.Em 21 de julho, fonte oficial da CMVM disse à Lusa que este organismo está a analisar a relação entre a Prisa, que controlava a Media Capital através da Vertix, e a Pluris, e o impacto na estrutura de controlo da Media Capital.Também a ERC está a analisar as mudanças na estrutura acionista da TVI.