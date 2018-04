Comissão Europeia faz buscas por causa dos direitos desportivos

A Comissão Europeia fez esta terça-feira, 10 de Abril, uma série de buscas em vários países da União Europeia relacionadas com direitos de distribuição de eventos desportivos e a sua emissão.



De acordo com um comunicado de Bruxelas, "a Comissão tem preocupações que as companhias envolvidas violaram as regras que proíbem cartéis e práticas restritivas da concorrência".





A Comissão Europeia diz que foi acompanhada por elementos das autoridades nacionais de concorrência.



As inspecção não anunciadas são um dos passos possíveis para investigar práticas anticoncorrenciais. O facto de as fazer não significa que vá, no final, levar à condenação ou à detecção de infracções.