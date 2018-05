Director do ISG lança livro com artigos publicados no Negócios

O livro "Gestão, Economia e Ensino Superior 2007-2017", da autoria de Miguel Varela, Director do Instituto Superior de Gestão (ISG), vai ser lançado hoje, às 18 horas. O evento tem lugar no auditório da Ordem dos Economistas.

A obra compila todas as suas publicações, ao longo de dez anos, no Jornal de Negócios. Os temas são diversos e prendem-se com a área da gestão, da economia e do ensino superior.