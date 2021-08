Dois administradores saem do "board" da Cofina

Alda dos Santos Delgado e Luís Santana renunciaram esta sexta-feira aos cargos de vogais do conselho de administração da Cofina, informa a dona do Negócios em comunicado Alda dos Santos Delgado renunciou não só ao cargo no "board" da Cofina SGPS, mas também "aos demais cargos de administração que vinha exercendo nas respetivas subsidiárias, renúncias que produzem efeitos na presente data".A Cofina agradece o "inexcedível empenho, dedicação e competência que a Dra. Alda Delgado dedicou durante mais de vinte anos à Cofina".Já Luís Santana também renunciou ao cargo na administração da Cofina, igualmente com efeitos imediatos, mas "manter-se-á em funções no Conselho de Administração da Cofina Media, S.A. e das demais subsidiárias". Assim, a empresa diz que continuará a contar com todo o seu "empenho, rigor e competência".