Estado vai manter indemnização mensal de pelo menos 1,3 milhões à Lusa

O Estado vai continuar a pagar, todos os meses, um mínimo de 1,3 milhões à Lusa como indemnização compensatória, já que ainda não foi assinado um contrato de serviço público.





O Contrato de Prestação de Serviço Noticioso e Informativo de Interesse Público, que se previa ser celebrado este ano entre o Estado e a Lusa, ainda não o foi, "constatando-se a impossibilidade de assegurar a entrada em vigor do referido contrato no dia 1 de julho de 2021", lê-se numa nota publicada em diário da República, esta segunda-feira, 9 de agosto.





Assim, determina-se que, à semelhança do que aconteceu nos primeiros seis meses do ano, seja atribuído à Lusa, a título de indemnização compensatória e "pelo cumprimento das obrigações do serviço noticioso e informativo de interesse público" um valor mensal de 1.346.260,92 euros, até ao montante máximo de 8.077.565,50 euros. Estes montantes têm o IVA incluído à taxa legal em vigor, e estão sujeitos à autorização de realização da respetiva despesa pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças.





Este regime vai manter-se em vigor durante o segundo semestre de 2021 ou até à entrada em vigor do Contrato de Prestação de Serviço Noticioso e Informativo de Interesse Público a celebrar com o Estado no corrente ano. Isto acontece uma vez que o Orçamento do Estado contempla dotações a atribuir a empresas que prestam serviço público em diversos setores, entre os quais o da cultura.