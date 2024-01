Global Media nega investigações sobre o seu acionista

Union Capital Group, gestora do World Opportunity Fund (WOF), acionista do grupo de comunicação social português, esteja sob investigação de entidades europeias.





A Global Media, dona do Diário de Notícias, Jornal de Notícias, TSF e O Jogo, desmente esta quarta-feira, em comunicado, as informações avançadas pelo Público e reproduzidas no Negócios de que aA Global Media assinala que a sociedade gestora do WOF é a UCAP Bahamas Limited e não a UCAP referida pelo Público, que se reporta a uma entidade denominada United Capital Group, sem qualquer ligação à Union Capital Group.A Global Media refere estar em curso uma campanha "para denegrir a imagem do Global Media Group (GMG), do World Opportunity Fund e da sua sociedade gestora" e que esta "merecerá a mais veemente resposta e reação, pelos meios legais disponíveis, para repor a verdade dos factos e a reparação dos muito graves danos causados".