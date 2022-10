Insistência no metaverso e inteligência artificial atira Meta para fora das 20 empresas mais valiosas

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Meta Platforms, a empresa-mãe do Facebook, perdeu fulgor este ano, com a empresa a acabar por sair do ranking das 20 empresas com maior capitalização do mundo após ter dado perspetivas desanimadoras das suas receitas.



O CEO da empresa, Mark Zuckerberg, esta quinta-feira, assustou os investidores ao pedir-lhes "paciência" com os investimentos que têm feito no metaverso e em inteligência artificial, que tem feito com que a despesa da ...