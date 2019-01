Depois da chamada que fez para o programa de Cristina Ferreira, Marcelo justificou-se em declarações à agência Lusa, dizendo que era uma questão de igualdade, já que tinha dado uma entrevista a Manuel Luís Goucha "na véspera do Natal que durou 25 minutos"



"Eu tenho uma relação de amizade com ela (Cristina Ferreira), já dei a primeira entrevista na revista dela. Não indo ao programa nem tendo entrevista com ela, era o mínimo desejar-lhe boa sorte. É o mínimo de equilíbrio."

Primeiro foi entrevistado no programa da TVI por Manuel Luís Goucha. Depois ligou para o programa de Cristina Ferreira para desejar boa sorte no início do novo projeto da apresentadora. Agora o Presidente da República gravou uma mensagem para o programa da tarde da RTP sobre o cantor brasileiro Roberto Leal que está a enfrentar um cancro.A mensagem, com cerca de um minuto, vai para o ar esta quarta-feira no programa Agora Nós, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos, avança o jornal Expresso.Segundo o semanário, o pretexto é a relação Portugal-Brasil (o cantor é português, mas foi morar para o Brasil durante muitos anos) e o facto de o cantor se encontrar doente, o que tem motivado homenagens em vários canais televisivos.