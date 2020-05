Negócios publica hoje edição especial dedicada à sustentabilidade

A adoção de modelos de desenvolvimento sustentáveis tem assumido uma importância crescente na sociedade e na economia. Com a pandemia da covid-19 tornaram-se ainda mais prementes. Ciente desta importância, o Negócios decidiu dedicar a edição do seu 17.º aniversário ao tema da sustentabilidade, abraçando esta causa.

O papel da sustentabilidade na reconstrução da economia e na gestão das empresas, a estratégia europeia e portuguesa para a descarbonização, a forma como o novo paradigma vai transformar vários setores de atividade, da indústria à agricultura, ou como vai mudar as nossas casas e as nossas cidades são alguns dos temas que vamos abordar nesta edição.

Vai também poder ler as entrevistas com o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, Colin Mayer, professor da universidade de Oxford e Joana Portugal, investigadora no Imperial College.

Uma edição a não perder, esta quinta-feira nas bancas e no epaper.