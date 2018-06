Nova Expressão faz planos de meios da Bondalti

A campanha de lançamento da Bondalti, marca que substitui a CUF no negócio da indústria química do Grupo José de Mello, está a ser concretizada através de um plano de media elaborado e implementado pela agência de meios Nova Expressão.





Este plano de meios, que inclui uma forte presença digital, imprensa e outdoor, teve início no início de Junho e prolongar-se-á por este mês nos diversos meios e suportes. Numa segunda fase irá incluir meios internacionais especializados nesta área da indústria química.





A Bondalti é o principal produtor europeu não integrado de anilina e nitrobenzeno e adquiriu recentemente uma unidade fabril na região espanhola da Cantábria, que vai criar as condições para uma posição de liderança ibérica no mercado do cloro.