Proposta do Bloco para criar “taxa Netflix” chumbada no Parlamento

A proposta do Bloco de Esquerda (BE) para as plataformas de "streaming" como o Netflix começaram a contribuir para o financiamento do cinema e audiovisual foi rejeitada no Parlamento. A alteração proposta à lei do cinema e audiovisual contou com votos a favor apenas do BE e do PCP. O PAN absteve-se, enquanto os restantes partidos (PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal) votaram contra a medida.





O Bloco defendia a obrigação de cobrança de uma taxa anual de dois euros por cada subscrição aos operadores de serviços de "streaming", dizendo servir para corrigir o que consideram ser uma "lacuna" legislativa.