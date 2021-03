RTP mais do que triplica lucros para 3 milhões de euros

A RTP fechou 2020 com lucros de 3,08 milhões de euros, mais do que triplicando (241,6%) os resultados de 903 mil euros obtidos em 2019, informou esta quarta-feira a estação televisiva pública.Em comunicado, a RTP assinala que este é "o sexto ano consecutivo" em que apresenta "resultados económicos positivos e uma situação de sustentabilidade financeira".As receitas globais estabilizaram nos 219,9 milhões de euros, tendo a contribuição para o audiovisual representado 180,6 milhões de euros, uma subida de 0,8%, e as receitas publicitárias crescido 1,7%, para os 19 milhões de euros.Já os custos com a grelha de programação recuaram 2,3%, para 73,7 milhões de euros, enquanto os gastos com serviços externos desceram 4,3%, para os 37,4 milhões de euros. Os custos com pessoal subiram 0,5%, atingindo os 87,6 milhões de euros.Desta forma, os resultados operacionais (EBITDA) avançaram 18,3%, ascendendo a 18,3 milhões de euros.A RTP sublinha ainda o aumento de 16,3% no investimento, para 7,1 milhões de euros, e a redução de 1,4% na dívida bancária, que se cifra agora em 93,5 milhões."Os resultados líquidos positivos acima da média permitirão o reforço dos capitais próprios, contribuindo para a melhoria do balanço da RTP", conclui o documento.