SIC troca 30 milhões de obrigações por nova emissão com juro mais baixo

A SIC anunciou esta terça-feira uma oferta de troca da emissão obrigacionista de 2019, no montante de 30 milhões de euros, por uma nova emissão de igual valor, mas com uma taxa de juro inferior: 3,95% contra os 4,5% da anterior emissão. O "extra" é um prémio em numerário por cada obrigação.Em comunicado enviado à CMVM, a estação televisiva do grupo Impresa indica que se trata de uma oferta pública de troca parcial e voluntária de um milhão de obrigações com um valor unitário de 30 euros."A contrapartida oferecida no âmbito da Oferta Pública de Troca corresponde, sujeita a impostos, comissões e outros encargos, a (i) 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e (ii) um prémio em numerário no valor de €0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros)", indica a empresa.A oferta decorre entre as 8:30 do dia 24 de maio e as 15:00 do dia 7 de junho de 2021.Paralelamente, a SIC lança uma oferta pública de subscrição da nova emissão obrigacionista, com maturidade de quatro anos e composta por um milhão de obrigações com um valor de 30 euros cada, perfazendo 30 milhões de euros.As ordens têm um limite mínimo de 50 obrigações, correspondendo a 1.500 euros.