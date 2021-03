Sindicato dos Jornalistas repudia despedimento coletivo na TSF/Madeira

A Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas (DRMSJ) lamentou hoje o despedimento coletivo dos jornalistas da TSF anunciado pela empresa Notícias 2000 FM, que integra o Grupo Diário de Notícias.A Direção Regional manifesta ainda a sua indignação e contestação pelo facto de "não ter sido dada qualquer alternativa aos funcionários que estão há mais de 20 anos na empresa, dois deles desde o primeiro dia em que a rádio começou a ser emitida", questionando "como é que se pode manter uma rádio de informação, sem jornalistas no seu quadro de pessoal".Em comunicado, a DRMSJ diz ainda ser "lamentável a forma como esta decisão foi comunicada aos profissionais que sempre foram dedicados à rádio TSF, mesmo com limitações de meios e de recursos humanos", adiantando estar a "acompanhar com preocupação e solidariedade a situação dos três jornalistas dos quadros da TSF-Madeira" relativamente aos quais, adianta, irá "prestar todo o apoio jurídico".A DRMSJ apela à solidariedade dos jornalistas do Diário de Notícias no sentido de não substituírem os jornalistas agora dispensados, como pretende a empresa.