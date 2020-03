TVI foi a que mais cresceu em fevereiro

Canal da Media Capital alargou vantagem sobre a RTP em fevereiro. No domingo, ficou a uma décima da liderança, com “share” de 17,5% no “all day”.

A TVI reforçou em fevereiro a sua posição no mercado televisivo, com um crescimento de 0,3 pontos percentuais, o maior dos três principais canais, informou a estação de Queluz em comunicado.