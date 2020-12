Negócios oferece a máscara perfeita para proteger o seu Natal

Para que a possa celebrar com a família e em segurança, na próxima segunda-feira, 14 de dezembro, na compra do Negócios, oferecemos-lhe uma máscara reutilizável Protect Others.

Trata-se de uma máscara de nível 2 (filtração superior a 95%), fabricada exclusivamente em Portugal, que inativa o FCoV vírus após 120 minutos em contacto, garante maior respirabilidade e possui uma durabilidade de 50 lavagens ou um ano.



É simples. Basta chegar a um ponto de venda, adquirir o Negócios e pedir a sua máscara ProtectOthers.

Tenha um bom Natal e proteja-se.