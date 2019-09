Negócios reforça liderança com mais do dobro das visitas em agosto

O Jornal de Negócios reforçou em agosto a liderança nas audiências entre os sites de informação económica, posição em que se encontra de forma ininterrupta há vários anos.

Segundo o ranking netAudience, divulgado pela Marktest, no mês de agosto o Negócios alcançou 4.312.600 visitas, ligeiramente abaixo do registado em julho (4.359.900) e acima do alcançado em junho (4.108.100). O número de páginas vistas subiu 8% face a julho para 12,8 milhões.

O Dinheiro Vivo, que está em segundo lugar no ranking das publicações económicas, registou 1.733.700 visitas em agosto, o que traduz uma queda de 4% contra julho e 22% face a junho. O número de páginas vistas baixou 26% face a julho e 36% contra junho para 4,69 milhões.

Desta forma, o número de visitas ao site do Negócios em agosto foi 149% superior ao registado pelo Dinheiro Vivo. Trata-se da distância mais alargada em todo os meses deste ano. No acumulado do ano o Negócios regista 37,3 milhões de visitas, quase o dobro das 19,7 milhões registadas pelo Dinheiro Vivo.

Além da clara liderança nos dados das visitas e páginas vistas, o Negócios também surge à frente no ranking "reach", que mede o alcance do meio de comunicação.

O Negócios atingiu 1.040.500 leitores em agosto, enquanto o Dinheiro Vivo registou 878.400.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.