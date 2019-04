Negócios reforça liderança com o dobro das visitas

O Jornal de Negócios reforçou a liderança nas audiências entre os sites de informação económica, com um crescimento de 9% no primeiro trimestre no número de visitas dos leitores.

Segundo o netAudience publicado pela Marktest, nos primeiros três meses deste ano o Negócios alcançou 14.952.500 visitas, o que compara de forma favorável com as 13.773.500 no mesmo período do ano passado.

O Dinheiro Vivo, que está em segundo lugar no ranking das publicações económicas, viu o número de visitas descer 16% para 7.142.100 no mesmo período.

Desta forma, o número de visitas ao site do Negócios no primeiro trimestre de 2019 é 109% superior ao registado pelo Dinheiro Vivo, pelo que o tráfego do site do Negócios mais do que duplica o do meio que surge em segundo lugar no ranking. No primeiro trimestre do ano passado a diferença era de 61%.

No que diz respeito ao número de páginas vistas, o Negócios alcançou perto de 42 milhões no primeiro trimestre, 17% acima dos perto de 32 milhões registados pelo Dinheiro Vivo.

Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.

Tendo em conta o número de utilizadores únicos (dados não disponibilizados no netAudience), o Negócios regista em 2019 uma média mensal acima de 2,4 milhões de leitores, o que representa o valor mais elevado de sempre.