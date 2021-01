Negócios renova campanha "Fique em Casa" com assinaturas a 1 euro no primeiro mês

Com Portugal de novo em confinamento geral, o Negócios revonou a campanha "Fique em Casa", com uma promoção de um euro por mês, no primeiro mês, para novos assinantes.





A assinatura dá-lhe acesso a todos os artigos do Negócios em todos os ecrãs, na versão online ou na aplicação, sem publicidade intrusiva. A partir das 23h do dia anterior pode ler a edição diária impressa no epaper, bem como todos os suplementos.





Veja aqui todas as condições desta promoção para ser assinante do Negócios e beneficiar com os conteúdos exclusivos do jornal a um preço promocional.A campanha estará ativa até dia 15 de fevereiro.