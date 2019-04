Portuguesa Unbabel abre segundo escritório nos EUA

A Unbabel, uma start-up portuguesa que trabalha com a inteligência artificial e tradução automática, abriu um segundo escritório nos EUA. "Depois de abrir escritório em Nova Iorque em 2018, a empresa reforça a sua presença com novas instalações em São Francisco", revela a companhia em comunicado emitido para as redações.

Ao mesmo tempo a empresa portuguesa contratou a americana Amy Kux (na foto) para CFO. "A nova administradora financeira da Unbabel em São Francisco conta com um histórico de gestão e liderança em startups tecnológicas internacionais, como a Udemy e a Cloudflare", adianta a mesma fonte.





O CEO e co-fundador da Unbabel, Vasco Pedro salienta, citado no mesmo comunicado que "estamos numa fase de crescimento, não só nos Estados Unidos, mas também a nível mundial".