Alemã HanseCom instala-se num 113 em Lisboa com 25 pessoas

Há mais uma multinacional tecnológica que escolheu Portugal para expandir a sua operação. Trata-se da alemã HanseCom, que selecionou o edifício Barbosa du Bocage, na avenida com o mesmo nome, em Lisboa, para instalar o seu primeiro escritório no país.

"A Savills, através do seu departamento de Escritórios, acaba de colocar a HanseCom no edifício Barbosa du Bocage 113, ativo localizado em pleno coração da capital portuguesa", revela a consultora imobiliária, em comunicado.

Sediada em Hamburgo, a empresa que desenvolve soluções de software orientadas para o futuro dos transportes públicos locais ocupa 322 metros quadrados no piso 2º D do edifício lisboeta.

Ao Negócios, fonte oficial da HanseCom adiantou que a empresa alemã "emprega atualmente 17 pessoas em Portugal, sendo que, até ao final do ano, prevê a contratação de mais oito".

"Este foi um processo pautado pela celeridade, uma vez que pretendíamos iniciar a operação em Lisboa o quanto antes", tendo decidido "com clareza que o edifício Barbosa du Bocage 113 seria a primeira morada da HanseCom, em Portugal", afirma Rodrigo Machado, managing director da HanseCom Iberia.

"Estamos bastante satisfeitos por termos concluído este negócio e a chegada a este espaço não só reforça a aposta da HanseCom em dar as melhores condições aos seus trabalhadores como também promove a sua estratégia de crescimento, agora em território português. O novo escritório localiza-se numa das melhores zonas da cidade, o que contribui para o aumento da nossa equipa", enfatiza o mesmo gestor.

"Lisboa continua a figurar na lista dos destinos mais apelativos para as empresas internacionais que pretendem expandir os seus negócios. Foi, por isso, com grande satisfação que a Savills assessorou a HanseCom na sua entrada em território português, num processo que visava um conjunto de requisitos muito específicos aos quais conseguimos dar uma resposta rápida, apresentando uma solução que foi ao encontro das necessidades do cliente", sublinha, por sua vez, José Baptista, offices consultant da Savills Portugal.