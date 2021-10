Amazon desilude nos lucros e receitas. Ações afundam no after-hours

A Amazon lucrou 3.156 milhões de dólares no terceiro trimestre, menos de metade do registado em igual período do ano passado e muito abaixo das estimativas dos analistas.A gigante do e-commerce falhou igualmente as expetativas do mercado no que toca a receitas, com a faturação de 110,8 mil milhões de dólares a ficar aquém das previsões. A empresa fundada por Jeff Bezos está a sofrer os efeitos dos estrangulamentos nas cadeias de abastecimento, bem como a escalada no preço dos combustíveis.Mas os investidores reagiram ainda pior às previsões de vendas para o quarto trimestre, tradicionalmente um período muito positivo devido à época festiva. A empresa estima faturar 130 a 140 mil milhões de dólares, falhando as expetativas dos analistas, que apostavam em receitas superiores a 141 mil milhões.A Amazon indica ainda que os custos das entregas no quarto trimestre deverão ser mais elevados devido aos preços elevados dos combustíveis, falta de pessoal, maiores custos salariais e aos problemas nas cadeias de fornecimento.No entanto, o CEO da empresa, Andy Jassy (na foto), garante que os milhares de milhões de dólares em custos adicionais serão suportados pela Amazon. "Sempre foi a nossa estratégia, o longo prazo e não o curto prazo. Os clientes são a prioridade", disse.