Amazon planeia compra de cadeia de cinemas AMC

As ações da cadeia de salas de cinema AMC chegaram a valorizar mais de 18% na sessão desta terça-feira, com a possibilidade de compra pela Amazon, que começou por ser noticiada pelo site Intersect.De acordo com o órgão de comunicação, a possibilidade de a Amazon poder vir a usar os mais de 600 cinemas da AMC na Europa, Médio Oriente e Estados Unidos como "estações de marketing" para os 12 a 14 filmes que planeia lançar anualmente é uma das grandes vantagens.A notícia indica que os responsáveis da tecnológica liderada por Jeff Bezos estão em negociações, numa altura em que a AMC tem um valor de mercado de quatro mil milhões de dólares. A empresa, que tem mais de 200 milhões de clientes, está em dificuldades financeiras desde o período pós pandemia.Com esta informação as ações da AMC dispararam, estando agora a subir 10,31%, ao passo que as da Amazon recuam 1,01%. No entanto, os investidores poderão estar cautelosos, dado que em 2021 terá acontecido o mesmo: especulação de uma aquisição que nunca se materializou.