Autoridade da Concorrência alemã afirma ter tecnológicas na mira

A Autoridade da Concorrência alemã quer proteger a concorrência no domínio digital através de uma estratégia "contra as grandes empresas da internet", informou o responsável da entidade, Andreas Mundt, numa conferência que teve lugar esta segunda-feira.





Mundt espera actuar a dois níveis: por um lado, garantir a abertura dos mercados a novos concorrentes e, paralelamente, assegurar a liberdade de escolha dos consumidores.