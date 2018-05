As condições de remuneração e os juros a pagar à entidade gestora deverão ser definidos através de um contracto. este deverá a ser firmado no momento da angariação de capital, esclarece o regulador.



A CMVM "registou a primeira entidade gestora de plataformas de crowfunding, a Raizecrowd", informa o regulador em comunicado.A Raize está autorizada a desempenhar o papel de intermediário financeiro em regime colaborativo, agora com "um nível acrescido de proteção" tanto para investidores como para empreendedores, dado "o maior escrutínio e transparência" a que está sujeito por parte da CMVM.