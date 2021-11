Dia 2 traz responsável do Facebook e dedica atenção ao tema das fintech

há 4 min. 11h00

Pandemia foi "uma janela de oportunidade" para as startups europeias

Numa conversa focada no desenvolvimento do ecossistema de startups na Europa e como estas companhias têm conseguido atrair capital, a pandemia foi um tema incontornável.



Reshma Sohoni, da Seedcamp e Jan Hammer, da Index Ventures, frisam que, após a pandemia, "as empresas são globais", já sem barreiras.



"Acho que a pandemia foi uma janela de oportunidade que aparece uma vez em cem anos para as startups europeias. Acho que tudo aquilo que a Europa tinha como fragilidades - a questão de o talento estar mais fragmentado, por exemplo, resultou neste caso", afirma Reshma Sohoni, notando a questão da flexibilidade trazida pela pandemia, tanto no que toca ao trabalho à distância como às reuniões por Zoom. Especialmente no setor tecnológico, as empresas estão a apostar no trabalho remoto para conseguir responder à falta de recursos humanos, sendo possível recrutar alguém que nem está no mesmo país da empresa que contrata.



"Abrir a oportunidade ao talento foi uma grande mudança", reconhece Hammer. "Historicamente havia o conceito de um coração, um centro, Silicon Valley era onde estava o coração da inovação. E agora as empresas podem ser criadas em qualquer lado."



Na visão destes dois oradores, o facto de as empresas europeias terem conseguido atrair 75 mil milhões de dólares em financiamento, acima dos 45 mil milhões do ano passado, e a quantidade de postos de trabalho criados na indústria tecnológica europeia dão a "entender que já não é uma questão só das startups, esta é uma indústria mainstream".