António Dias Martins: “O peso das startups no país é o maior de sempre”

O mercado das startups é internacional e muito concorrencial, por isso Portugal não pode ficar para trás no apoio a estas empresas, defende o diretor executivo da Startup Portugal.Até porque, argumenta, elas representam um peso cada vez maior na economia nacional: "O peso dos unicórnios nas empresas cotadas é de cerca de 30%, em Espanha é de 4%", dispara, acrescentando que "o valor de mercado [das startups] é de 18% do Produto Interno Bruto". "É o maior peso de sempre", realça em entrevista ao Negócios e Antena 1.António Dias Martins enfatiza por isso que o enquadramento fiscal, sobretudo nos impostos sobre o trabalho, colocam Portugal mal posicionado na comparação com outros países europeus.Ainda assim, o responsável aponta que em 2022 as startup portuguesas conseguiram 500 milhões de euros de investimento externo em Portugal, um valor recorde.