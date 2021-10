Dona do Google supera previsões de faturação e de lucros

A Alphabet, casa-mãe do Google, alcançou 53,6 mil milhões de dólares de receitas excluindo os custos com aquisição de tráfego (TAC) no terceiro trimestre, uma subida de 41% em termos homólogos e acima dos 52,6 mil milhões estimados pelos analistas.A gigante liderada por Sundar Pichai também bateu as previsões de Wall Street nos lucros: os 18.936 milhões de dólares alcançados traduzem um crescimento de 68,4% e superam por larga margem as estimativas médias dos analistas, que apontavam para resultados na ordem dos 15.898 milhões.O bom desempenho foi alimentado pelas crescentes receitas de publicidade e o reforço da aposta no e-commerce. Após um ano difícil devido à pandemia, com muitas empresas a cortarem nas despesas publicitárias, as prioridades definidas por Sundar Pichai - e-commerce, YouTube e cloud - resultaram quase por completo.Mas se as receitas do motor de buscas e áreas de negócio relacionadas excederam as previsões, com um valor de 37,9 mil milhões de dólares, o YouTube falhou as estimativas dos analistas por curta margem, enquanto a divisão de cloud também ficou abaixo do esperado pelos investidores.