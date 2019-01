Entegris chega a acordo para comprar Versum por 3,8 mil milhões de dólares

A Entegris chegou a acordo para comprar a Versum Materials por uma verba de 3,8 mil milhões de dólares (3,33 mil milhões de euros), numa operação que combina duas das principais produtoras mundiais de semicondutores.





Em conjunto, as duas empresas norte-americanas formam uma companhia cuja avaliação ascende a cerca de 9 mil milhões de dólares (em torno de 7,89 mil milhões de euros) e com receitas conjuntas que se fixam em cerca de 3 mil milhões de dólares (2,63 mil milhões de euros).





Tanto a Entegris, fabricante de sistemas de purificação do ar, como a Versum, produtora de químicos e gases com elevado nível de pureza, têm como três principais clientes as mesmas empresas: Taiwan Semeconductor Manufacturing, Intel Corp e Samsung Electronics.





As ações das duas cotadas estão a reagir em forte alta à notícia desta operação. A Entegris soma 4,02% para 32,58 dólares, estando assim a negociar em máximos de Setembro, enquanto os títulos da Versum disparam 12,45% para 35,59 dólares, o que significa que transacionam em máximos de Outubro.