Europa prepara-se para exigir que tecnológicas paguem as notícias

Os legisladores europeus querem forçar as gigantes tecnológicas a pagar pelas notícias, uma iniciativa que já avançou na Austrália.





Esta medida será um desafio para a Google, uma vez que a empresa ameaçou retirar operações da Austrália depois de o país ter avançado com estas medidas. Também o Facebook pôs a hipótese de retirar a possibilidade de os utilizadores australianos partilharem notícias caso a legislação australiana seja aprovada na atual redação.





Na Europa, aqueles que estão responsáveis pelo desenho dos dois diplomas que vão definir o enquadramento regulatório das tecnológicas no Velho Continente, afirmam que estas peças de legislação podem vir a incluir aspetos presentes nas reformas australianas, avança o Financial Times.





Entre os aspetos a considerar estão também a obrigação de informar os meios de comunicação social sobre mudanças na forma como são hierarquizadas as notícias e a opção de arbitragem vinculativa dos acordos de licenças.



Um dos redatores, Alex Saliba, defende que a abordagem australiana procura reduzir os "desequilibrios agudos de poder" entre as tecnológicas e os media, sublinhando que as empresas do setor da tecnologia beneficiam grandemente dos conteúdos noticiosos.