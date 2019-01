Facebook anuncia 300 milhões de dólares para projetos ligados ao jornalismo

"Vamos continuar a lutar contra as informações falsas ('fake news'), a desinformação e a informação de má qualidade", explicou numa mensagem no Facebook Campbell Brown, vice-presidente para as parcerias com a imprensa.

"Mas temos também a oportunidade e a responsabilidade de ajudar os 'media' locais a crescerem e a terem sucesso", acrescentou.