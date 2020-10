Facebook sobe receitas em 22% e lucros crescem 29%

O Facebook alcançou 21,47 mil milhões de dólares de receitas no terceiro trimestre, uma subida homóloga de 22%, superando os 19,84 mil milhões esperados pelos analistas, anunciou a rede social liderada por Mark Zuckerberg esta quinta-feira após o fecho de Wall Street.Os lucros ascenderam a 7,85 mil milhões de dólares, mais 29% do que um ano antes, superando as previsões do mercado que apontavam para 5,53 mil milhões de dólares.O número de utilizadores diários ascendeu a 1,82 mil milhões, mais 12% do que em igual período de 2019 e ligeiramente acima dos 1,78 mil milhões antecipados pelos analistas.O chief financial officer (CFO) da empresa, David Wehner, refere, no comunicado, que "como era esperado" o número de utilizadores diários desceu face ao segundo trimestre, particularmente nos EUA e Canadá, após o fim do confinamento nestes países.Wehner avança que a empresa espera que as receitas de publicidade cresçam a um ritmo superior ao registado no terceiro trimestre (22%).