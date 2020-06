Facebook vai proibir anúncios de media com capitais públicos

O Facebook vai identificar as páginas dos meios de comunicação social que sejam parcial ou totalmente controlados por Estados e proibir que esses media publiquem anúncios nas diversas redes sociais da empresa, anunciou esta quinta-feira o gigante tecnológico detido por Mark Zuckerberg.





O Facebook justifica estas medidas, que entrarão em vigor este verão, com o esforço para evitar a interferência de países terceiros nas eleições presidenciais norte-americanas que estão agendadas para 3 de novembro deste ano.





Nas eleições de 2016, em que Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, a rede social foi alvo de fortes críticas por ter permitido interferências externas, em particular da Rússia, na campanha eleitoral.



"Mais tarde neste verão iremos começar a bloquear os anúncios destes meios de comunicação nos EUA por uma questão de cautela para criar uma camada adicional de proteção contra vários tipos de influência estrangeira no debate público antes das eleições presidenciais de novembro de 2020", refere uma publicação no blogue da empresa.



Entre os media que irão ser identificados como pertencendo parcial ou totalmente por Estados contam-se o Russia Today e Sputnik, da Rússia, e a CCTV e Xinhua News, da China.



A empresa liderada por Zuckerberg tem sido alvo de críticas por recusar remover ou deixar um alerta na publicação de Donald Trump sobre os motins após a morte de George Floyd, à semelhança do que fez o Twitter, que rotulou o tweet de Trump como violando as políticas daquela rede social sobre "glorificação da violência".