Facturação da Teldat aumentou 20% em 2017

A espanhola Teldat fechou 2017 com uma facturação de 66,7 milhões de euros, mais 20% do que no ano anterior. Em Portugal a empresa registou cerca de 1,2 milhões de euros em vendas.

Teldat

A empresa fornecedora de soluções de telecomunicações para o mercado empresarial aumentou em 93% o resultado bruto de exploração (EBITDA), para 11 milhões de euros.

A Teldat forneceu equipamentos para 44 países em 2017, tendo o mercado espanhol representado 30% do seu volume de negócios. A empresa pretende aumentar a presença nos mercados internacionais.

Em 2017, a empresa reforçou a sua aposta no mercado português com a constituição da Teldat Portugal e abertura de um escritório próprio em Lisboa.

A filial portuguesa irá apoiar directamente os clientes no mercado português e nos países africanos de língua oficial portuguesa.

A Teldat conta com clientes como a British Telecom, Meo, Nos, Telefónica, Vodafone e Deutsche Telekom.

Entre os equipamentos instalados em Portugal, destacam-se a rede ibérica de postos Galp, os agentes dos sistemas de jogo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e alguns dos maiores bancos portugueses.