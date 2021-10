Falta de chips deve levar Apple a produzir menos 10 milhões do novo iPhone 13

A Apple deverá cortar os objetivos de produção do iPhone 13 em até 10 milhões de unidades devido à escassez de chips, noticia esta terça-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras da situação.A "empresa da maçã" previa alcançar 90 milhões de unidades do novo iPhone, nas várias versões, nos últimos três meses deste ano, mas agora já indicou a fabricantes parceiros que o total será inferior devido às dificuldades da Broadcom e da Texas Instruments em entregar componentes suficientes, detalharam as fontes que pediram para não ser identificadas.A gigante tecnológica é um dos maiores compradores mundiais de semicondutores e marca o ritmo da fileira de fornecimento eletrónica a nível global. Mesmo com todo este poderio, a Apple não consegue sair ilesa da crise que tem vindo a afetar várias indústrias em todo o mundo, numa altura em que os principais fabricantes de semicondutores já advertiram que a procura irá continuar a ser superior à oferta no próximo ano e potencialmente até por mais tempo.A Texas Instruments fornece componentes para os ecrãs e a Broadcom é um fornecedor de longa data de componentes "wireless".A escassez de chips já se fez sentir na capacidade de expedição dos novos modelos da Apple para os clientes. O iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max foram colocados à venda em setembro, mas as encomendas feitas no site da Apple demorarão pelo menos um mês a serem entregues.Em muitas das lojas da Apple os novos modelos estão classificados como "atualmente indisponível" para levantamento.Apesar desta situação, o último trimestre deste ano, com a crucial época natalícia, deverá fixar um novo recorde de vendas da gigante tecnológica, com cerca de 120 mil milhões de dólares de faturação previstos, o que corresponderia a uma subida de 7% em termos homólogos. Este montante supera a faturação anual da Apple há uma década, refere a Bloomberg.